Documental chileno "No todas las niñas" se estrenará en prestigioso festival en Nueva York

El largometraje documental "No todas las niñas", dirigido por la cineasta chilena Carolina Astudillo Muñoz, celebrará su estreno mundial en la 17ª edición del festival DOC NYC de Nueva York, el cual se realizará durante el mes de noviembre.

De acuerdo a un comunicado, la cinta "se adentra en cómo la dictadura permeó el día a día, los juegos y las relaciones de las niñas comunes" a través de una narrativa en la que la directora interactúa con su hijo Tristán.

"La maternidad inició un proceso de mirar hacia el pasado. A medida que mi hijo crecía, tomé conciencia de lo que significó vivir la infancia y la adolescencia en dictadura. Nosotros crecimos entre toques de queda, apagones y balaceras; todo estaba profundamente normalizado: se cortaba la luz en una fiesta y seguíamos bailando, o escuchábamos un helicóptero y lo asumimos como algo cotidiano", explicó Astudillo.

El próximo viernes 13 de noviembre se producirá el estreno de "No todas las niñas" en el DOC NYC. Además la cinta forma parte de la Selección Oficial de FIDOCS 2026 y tendrá una proyección el domingo 15 de noviembre en el Cine Arte Alameda a las 20:30 horas.