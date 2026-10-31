El cine vuelve a llenarse: 2026 apunta a ser el mejor año en taquilla desde la pandemia

Las salas de cine están viviendo su mejor momento en años, ya que 2026 se encamina a ser el año con mayor recaudación en taquilla a nivel mundial desde la pandemia de Covid en 2019.

Así lo proyecta Gower Street Analytics, una consultora británica especializada en estimar cuánto recaudan las películas en los cines, que pronósticó para este año la cifra de 35.700 millones de dólares, según informó el medio estadounidense Deadline.

De cumplirse, la cifra significaría un alza de 6,3% respecto de 2025, aunque todavía quedaría lejos de los 42.300 millones de dólares que se recaudaron en 2019, el último año antes de la crisis sanitaria.

Cinco películas sobre los mil millones

Gran parte de este buen momento se explica por los grandes estrenos del año, ya que cinco películas superaron los mil millones de dólares en todo el mundo: "Spider-Man: Brand New Day", que lidera con 2.500 millones; "La odisea", de Christopher Nolan, con 1.800 millones; y "Toy Story 5", "Michael", la película biográfica de Michael Jackson, y "Super Mario Galaxy", que también cruzaron esa barrera.

El medio destacó además las sorpresas del cine de terror independiente, como "Obsession", que recaudó 525 millones de dólares, y "Backrooms", con 400,6 millones.

Lo que viene

Entre los estrenos que quedan para lo que queda de 2026 están "Avengers: Doomsday", "Duna: Parte Tres", "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha", "Jumanji: Open World" y "Godzilla Minus Zero", entre otros.