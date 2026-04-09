"El Deshielo" de Manuela Martelli competirá en el Festival de Cannes 2026

La directora chilena Manuela Martelli será parte de la competencia del Festival de Cannes 2026 con su película "El Deshielo".

La cinta nacional fue anunciada por la organización como una de las contendoras de Un Certain Regard (Una cierta mirada), una de las secciones más relevantes del certamen francés.

Este será el regreso de Martelli a Cannes luego de que en 2022 estrenara en el marco de la categoría Caméra d'or su película debut "1976".

En "El Deshielo", la actriz de "Machuca" cuenta la historia de "Inés", una niña de 10 años que se encuentra vacacionando en el hotel de sus abuelos, ubicado en la alta montaña. Allí se hace amiga de una adolescente que, un día, desaparece misteriosamente.

El elenco de la película cuenta con Paulina García y Mauricio Pesutic, entre otros.

Cannes 2026 se realizará entre el 12 y el 23 de mayo.