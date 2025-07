El difícil momento que vivió Pedro Pascal con Joaquin Phoenix en pleno set

Pedro Pascal ya está en cartelera con el estreno de Los 4 Fantásticos, pero no es la única película en la que el actor chileno está brillando este mes.

En Estados Unidos también debutó Eddington, la nueva cinta dirigida por Ari Aster, donde comparte pantalla con Joaquin Phoenix.

En una entrevista con Men's Health, Pascal compartió una incómoda anécdota ocurrida durante el rodaje, relacionada con una escena que ya se puede ver en el tráiler de la película.

El momento requería que abofeteara a Phoenix, algo que no le resultó nada fácil.

"No me sentía cómodo abofeteando a Joaquin. Incluso intenté adoptar una postura... (ambos ríen) y hablé con el coordinador de especialistas, le dije que no me sentía cómodo con una bofetada", relató.

Sin embargo, la escena no funcionaba. La tensión necesaria no se lograba transmitir, hasta que el propio Phoenix intervino y le pidió a Pascal que dejara de contenerse.

"Empezamos a rodar, intenté fingir, y Joaquin me dijo: 'Tienes que hacerlo'. (...) Y lo hicimos, entramos directamente en acción... y le di una paliza", recordó entre risas el actor chileno.

"La verdad es que fue muy difícil para mí. Irónicamente, creo que fue más difícil para mí que para él. No es agradable golpear a alguien; no se siente bien. Mucha gente lo discutiría. Me encantaría romper una silla o algo así, pero no quiero golpear a nadie", reflexionó.