Diego Luna será el invitado especial de Sanfic 2026

El actor mexicano Diego Luna, reconocido por películas como "Y tu mamá también" y la aplaudida serie "Andor", será el invitado especial de la vigesimosegunda edición del Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic).

La versión 2026 se realizará entre el 2 y 8 de noviembre en diversas salas y espacios culturales de Santiago, donde el también director y productor será recibirá el Reconocimiento Sanfic a la Trayectoria Internacional por su destacada carrera y contribución al cine.

Además, Luna presentará su última película como director, "Ceniza en la Boca", adaptación de la novela de la escritora Brenda Navarro que será parte de la competencia internacional, con un relato sobre una familia separada por la emigración y las heridas que deja una ausencia prolongada.

Además, la edición 2026 homenajeará a la actriz chilena Antonia Zegers, quien recibirá el Reconocimiento SANFIC a la Trayectoria y Aporte al Cine Chileno por su destacada carrera y contribución al cine nacional.

El festival le dedicará un foco especial de cinco películas de su filmografía, incluyendo "El Club" y "Los Perros", y tendrá un conversatorio con el público.

Entre las películas más destacadas del festival está el estreno nacional de "Fjord" del director rumano Cristian Mungiu, ganadora de la Palma de Oro en la septuagésima novena edición del Festival de Cannes de este año.

Protagonizada por Sebastian Stan y Renate Reinsve, sigue a una familia rumana, recién instalada en Noruega, que es investigada por los servicios sociales y termina enfrentándose al sistema judicial del país.

Se suma el estreno de "The Man I Love", de Ira Sachs con Rami Malek, encargada de abrir el festival; "Paper Tiger", dirigida por James Gray; y la francesa "The Stranger", dirigida por François Ozon, entre otros títulos inéditos en el país.