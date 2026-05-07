Documental sobre adopciones ilegales en dictadura de Pinochet llega a Cannes

"Hola Mamá", serie documental sobre los casos de adopciones e inscripciones irregulares en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), llegará al Festival de Cine de Cannes 2026.

Desde Deadline informaron que la compañía canadiense APL Films ofrecerá este proyecto de la debutante cineasta Adrian Reamey en el mercado del festival, buscando cerrar acuerdos con distribuidores cinematográficos, cadenas de televisión y/o plataformas de streaming.

El documental de tres partes es amparado por Jonathan T. Baker, productor nominado dos veces al premio Emmy, siguiendo a la propia Reamey en la búsqueda de su madre biológica chilena, luego de haber sido entregada de manera irregular a otros padres cuando era niña y enviada al extranjero durante la dictadura de Pinochet.

"La búsqueda de una mujer estadounidense de su madre biológica desentraña una oscura red de adopciones ilegales procedentes de Chile y saca a la luz un sistema configurado por la influencia política y económica de Estados Unidos, lo que ha llevado a las familias a luchar ahora por la verdad y a exigir responsabilidades en su búsqueda de justicia", detalló la sinopsis de la serie documental.

La ciudadana estadounidense es tan solo uno de los cerca de 20.000 casos de menores que, de manera ilegal, fueron adoptados por familias extranjeras entre 1973 y 1990. De estos, solo 1.000 se han reencontrado con sus familias.

En base a engaños a los padres biológicos, a quienes incluso se les decía que el niño había nacido muerto, fue una práctica que se consolidó gracias a la participación de médicos, matronas, jueces, notarios, autoridades migratorias y religiosos.

Según el Informe Anual 2023 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la salida de los menores al extranjero fue principalmente con dos métodos: por entrega de la tutela del pequeño a un tercero para que pudiera viajar y ser adoptado bajo las leyes del país de destino; o por inscripción en el Registro Civil de un falso certificado de defunción del bebé, para luego ser inscrito por los padres adoptivos como propio en otro país.