Hasta Chile llegó a su Instagram: Timothée Chalamet recibe críticas por comentarios sobre el ballet y la ópera

Timothée Chalamet, uno de los favoritos para ganar el Oscar a Mejor Actor por su trabajo en Marty Supreme, ha sido blanco de críticas por sus dichos en torno al ballet y la ópera.

En una charla organizada por CNN y Variety, el actor reflexionó sobre el futuro de las salas de cine en un contexto de dominio del streaming.

"Si la gente quiere ver algo, como ocurrió con Barbie o Oppenheimer, irán a verlo y harán lo imposible por demostrar con orgullo que están allí", comenzó diciendo.

"No quiero trabajar en el ballet, la ópera o en cosas donde el lema sea: 'Oigan, mantengan esto vivo aunque a nadie le importe ya'. Con todo el respeto para la gente del ballet y la ópera", agregó.

Estas declaraciones no tardaron en causar molestia en el mundo de las artes escénicas y cientos de cuentas y creadores de contenido se han encargado de decirle a Chalamet que este tipo de expresiones artísticas sí importan.

De hecho, el Teatro Municipal de Santiago publicó un video en respuesta al actor, y su opción de ganar el Oscar se habría visto afectada por esta polémica.

Por otro lado, y como es de costumbre, usuarios chilenos llegaron al Instagram de Chalamet a publicar recetas de cocina chilena. Esto es algo que ha hecho que otros artistas hayan tenido que cerrar los comentarios de sus cuentas, como fue el caso de Adam Levine, de Maroon 5.