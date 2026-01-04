Síguenos:
Actriz de "Avengers" revela que tiene daño cerebral tras una caída

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Evangeline Lilly se desmayó en Hawaii y se golpeó la cabeza contra un roca.

Actriz de
 Marvel Studios
La actriz Evangeline Lilly -quien interpretó a la superhéroe "Wasp" en la saga "Avengers"- reveló que tiene un daño cerebral tras golpearse con una roca en la cara, tras desmayarse y caer en Hawaii.

"El veredicto está confirmado: sí, tengo daño cerebral por mi lesión cerebral traumática. Me reconforta saber que mi deterioro cognitivo no se debe solo a la perimenopausia, y me incomoda saber lo difícil que será intentar revertir estas deficiencias", contó en un video en sus redes sociales.

La también protagonista de "Lost" y "El Hobbit" agregó que "los resultados de las tomografías mostraron que casi todas las áreas de mi cerebro funcionan a una capacidad reducida. Así que tengo daño cerebral por la lesión cerebral traumática y posiblemente otros factores".

"Ahora mi trabajo es llegar al fondo del asunto con los médicos y embarcarme en el duro trabajo de solucionarlo. Lo cual no me entusiasma porque siento que trabajar duro es todo lo que hago. Pero no importa. Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a tener un final de 2025 más tranquilo".

Nacida en Canadá, Evangeline Lilly -de 46 años- tiene dos hijos y por su rol en "Lost" fue nominada a un Globo de Oro en 2007.

En portada