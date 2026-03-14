La Serena: Dos asaltantes murieron en frustrado robo a una vivienda

Un intento de robo contra una vivienda terminó con dos asaltantes muertos en una parcela ubicada en el sector rural de El Rosario Oriente, camino a Valle del Elqui, en La Serena (Región de Coquimbo).

Según información policial, al menos cinco sujetos jóvenes, premunidos con armas de fuego, llegaron hasta el inmueble y maniataron a cuatro residentes.

Sin embargo, los gritos de auxilio de las víctimas alertaron a un vecino, quien intervino en el asalto y disparó contra los asaltantes, dos de los cuales fallecieron en las cercanías de la vivienda.

Un tercer sujeto resultó herido, pero logró huir junto al resto de la banda.

"Vi arrancando a cuatro personas. Dos de ellos iban ayudándose para poder internarse en un bosque de eucaliptos que había ahí. Me acerqué para ver qué podía hacer por ellos, en qué podía ayudar, y ahí me encontré con un hombre -de alrededor de 18 años- agonizando, tirado en el suelo y con un disparo en la sien", relató un vecino, testigo del hecho.

Carabineros desplegó un amplio operativo de búsqueda en los bosques y cerros aledaños para dar con el paradero de los sujetos que huyeron. También se instruyó vigilancia de todos los centros asistenciales de la Región de Coquimbo ante el posible ingreso de personas heridas por proyectil balístico.

Por su parte, el Registro Civil colabora en la identificación de los fallecidos mediante registros biométricos.