Demócratas continuará como "movimiento político" bajo el liderazgo de la diputada Joanna Pérez

La directiva nacional de Demócratas confirmó este sábado que continuará "transitoriamente como movimiento político" bajo el liderazgo de la diputada por la Región del Biobío Joanna Pérez.

La colectividad confirmó en febrero su disolución como partido luego de no cumplir con el umbral mínimo de votación exigida por la normativa, en virtud de la Ley de Partidos Políticos.

"La directiva nacional de Demócratas, en cumplimiento del mandato de su último Consejo General ampliado, confirma la continuidad del partido, ahora y transitoriamente como movimiento político, manteniendo su estructura nacional y regional", informó hoy, a través de un comunicado.

La decisión del colectivo busca "un entendimiento amplio con otros partidos y movimientos de centro, que permita el nacimiento de un nuevo referente que unifique a las fuerzas del sector", según indicó en la misiva.

"Considerando que (la extimonel) Ximena Rincón ha asumido como ministra de Estado, se acordó que el movimiento Demócratas será liderado en esta nueva etapa por la Diputada Joanna Pérez, que fue reelecta en Biobío con una alta votación en los comicios de noviembre recién pasado", informó Demócratas, que ratificó su respaldo al Gobierno de José Antonio Kast.