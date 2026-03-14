Demócratas continuará como "movimiento político" bajo el liderazgo de la diputada Joanna Pérez
La colectividad busca lograr "un entendimiento amplio con otros partidos y movimientos de centro, que permita el nacimiento de un nuevo referente que unifique al sector".
El expartido, liderado entonces por la actual ministra Ximena Rincón, fue disuelto en febrero al no cumplir con el umbral mínimo de votación exigido por la normativa.
"El movimiento Demócratas será liderado en esta nueva etapa por la Diputada Joanna Pérez, que fue reelecta en Biobío con una alta votación en los comicios de noviembre", indicó el colectivo.