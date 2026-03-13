Tarantino debutará en el teatro con una obra en Londres

El director de cine estadounidense Quentin Tarantino saltará al teatro con la obra "The Popinjay Cavalier", que se estrenará en Londres durante 2027, confirmó la productora a cargo del montaje.

Se trata de un guion escrito y dirigido por el autor de "Pulp Fiction", definido como "una comedia desenfrenada de engaños y disfraces" y ambientada en la Europa de 1830, con inspiración en las "grandes epopeyas de capa y espada" del teatro y el cine.

"The Popinjay Cavalier" estará producida por Sonia Friedman Productions, encargada de "Harry Potter y el hijo maldito" y "Paddington: The Musical", entre otras.

Hasta ahora, no hay detalle del elenco que llevará al escenario la creación de Tarantino, aunque la promoción ya comenzó con la creación de perfiles en redes sociales para la obra.

"Si es un fracaso, probablemente no la convierta en película. Pero si es un éxito rotundo, podría ser mi último filme", dijo en 2025 el cineasta, cuando reveló que estaba inmerso en este proyecto.