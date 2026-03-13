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Tópicos: País | Presidente Kast

Kast y las auditorías: Lo más probable es que esté todo bien, pero si no, es deber mostrarlo

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En su primer consejo de gabinete, el Presidente instó a los ministros a avanzar con celeridad en la revisión del estado en que recibieron sus carteras.

Dijo que el plan de austeridad que ordenó "no es excusa para no cumplirles a las personas", pero de todas formas implicará "un sacrificio enorme".

Kast y las auditorías: Lo más probable es que esté todo bien, pero si no, es deber mostrarlo
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"Cuando esta (primera) semana termine, la ciudadanía se va a dar cuenta de que ya hemos tomado muchas medidas", aseveró el exmilitante republicano.
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El Presidente José Antonio Kast encabezó este viernes su primer consejo de gabinete junto a su equipo ministerial en el Palacio de La Moneda, donde abordó los lineamientos de su entrante Administración y las prioridades presupuestarias para las próximas semanas.

El Mandatario fue enfático al solicitar a sus ministros que den celeridad a las anunciadas auditorías internas y al plan de austeridad -denominado "ajuste de cinturón"- instruido por el Ministerio de Hacienda.

"Como dije ayer: el que nada hace, nada teme. Lo más probable es que debiera estar todo bien, pero si se dan situaciones complejas, el deber nuestro es mostrarlo", puntualizó.

El exrepublicano también afirmó que la eventual falta de recursos no será un impedimento par avanzar en su agenda: "No es una excusa, porque el trabajo lo tenemos que hacer igual. No tenemos excusa para no cumplirle a las personas", aseveró.

"Eso va a implicar, por parte de todos, un sacrificio enorme. Pero lo que he podido percibir es que las personas entienden que si no tenemos los recursos, tenemos que, en alguna parte, ver cómo aprovechamos mejor lo que tenemos", aseguró Kast.

"Cuando esta semana termine, la ciudadanía se va a haber dado cuenta que ya hemos tomado muchas medidas", concluyó.

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