James Ransone, actor de "It" y "The Wire", muere a los 46 años

El intérprete, cuyo deceso se calificó como suicidio, fue hallado sin vida el viernes.

El actor James Ransone, conocido por películas como "It: Capítulo Dos" y "Tangerine", murió a los 46 años.

De acuerdo a TMZ, el intérprete fue hallado sin vida el viernes 19 de diciembre y, de acuerdo al sitio web del forense de Los Ángeles, el deceso fue a causa de suicidio por ahorcamiento. 

Asimismo, el citado medio detalló que la Policía de Los Ángeles respondió a una llamada en una residencia, indicando en el informe de investigación que no se sospechó de un acto delictivo. 

Con una carrera iniciada en la década del 2000, el artista tuvo varios roles pequeños en producciones como "Ed,Law and Order,CSI" y "Third Watch". 

Sin embargo, su papel de Ziggy Sobotka, un trabajador portuario y gánster, en la serie "The Wire" (2003) le valió el reconocimiento de la crítica, siendo elogiado por su actuación. 

Además, participó de cintas como "Tangerine,It: Capítulo Dos" -donde fue la versión adulta de Eddie Kaspbrak-, y la franquicia de "The Black Phone", siendo su secuela uno de sus últimos trabajos. 

 

