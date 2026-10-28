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Tópicos: Magazine | Cine

Jennifer Lawrence celebró su regreso como "Katniss Everdeen": Fue increíble y hermoso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz retoma a su emblemático personaje en la nueva precuela de "Los Juegos del Hambre".

Jennifer Lawrence celebró su regreso como
 Lionsgate

"Fue muy emotivo. Josh (Hutcherson) y yo no íbamos ni al baño solos, siempre íbamos abrazados", declaró la ganadora del Oscar.

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La actriz Jennifer Lawrence celebró regresar a la saga de "Los Juegos del Hambre" como su querido personaje de "Katniss Everdeen", a 11 años de la última película, asegurando que fue una experiencia "increíble" y "hermosa".

Lawrence retomará su emblemático rol en la precuela de "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha", que se sitúa 24 años antes de los eventos protagonizados por "Katniss". Ahí se reunirá con Josh Hutcherson ("Peeta Mellark") al escuchar la historia de los Quincuagésimos Juegos del Hambre, narrados por su ganador, "Haymitch Abernathy" (Woody Harrelson).

Al conversar sobre su retorno a la franquicia con el podcast "Call Her Daddy", la ganadora del Oscar expresó que "fue increíble".

"Fue algo alucinante. Era el mismo equipo. Era el mismo asistente de dirección, con el que he trabajado un millón de veces porque le adoro. Y con Josh (Hutcherson) y Woody (Harrelson)… fue muy emotivo. Josh y yo no íbamos ni al baño solos, siempre íbamos abrazados. Fue precioso. Y Woody, obviamente, se coló por la ventana de la habitación de mi hotel sin que nadie le invitara. No sería lo mismo si hubiera respetado los límites o hubiese utilizado la puerta", declaró.

La nueva historia inspirada en la saga creada por Suzanne Collins es el relato de "Haymitch Abernathy", interpretado por Joseph Zada en su juventud, cuando hizo historia al transformarse en el primer tributo del Distrito 12 en ganar los Juegos.

"Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha" se estrena el próximo 19 de noviembre en cines.

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