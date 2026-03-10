Kathryn Hahn se suma al live action de "Enredados" como Madre Gothel

La actriz Kathryn Hanhn ha sido confirmada como la villana Madre Gothel en el live action de "Enredados".

A través de redes sociales, la intérprete anunció su fichaje luciendo una polera con la imagen del personaje en un vídeo que fue reposteado por Disney.

La incorporación de la artista llega luego de que se reportaran conversaciones entre la compañía del ratón y la estrella de "Agatha All Along" durante enero.

La Madre Gothel es la principal antagonista de la historia. En la película original, el personaje secuestra a Rapunzel cuando es bebé para aprovechar el poder mágico de su largo cabello, capaz de mantenerla joven, motivo por el que la mantiene encerrada durante años en una torre.

Así, Hahn se suma al elenco que ya cuenta con Teagan Croft en el papel de Rapunzel y Milo Manheim como Flynn Rider, el carismático ladrón que ayuda a la princesa a escapar de su encierro.

La cinta será una adaptación de la película animada "Enredados" (2010) y estará dirigida por Michael Gracey, realizador de "The Greatest Showman", a partir de un guion de Jennifer Kaytin Robinson.