Las raíces chilenas de Oona Chaplin, la villana de "Avatar: Fuego y Cenizas"

La actriz Oona Chaplin volvió a las salas de cine de la mano de James Cameron en "Avatar: Fuego y Cenizas".

Nacida en Madrid, España, la intérprete es hija de la también actriz Geraldine Chaplin - por lo que es nieta del legendario Charles Chaplin y Oona O'Neill, su cuarta esposa-, y del cineasta chileno Patricio Castilla, exiliado durante la dictaduroa de Augusto Pinochet.

En esta nueva producción, Chaplin encarna a un personaje clave dentro del universo de "Avatar", la villana Varang, que introduce un nuevo conflicto en Pandora y que ha sido descrita por ella misma como uno de los desafíos más relevantes de su trayectoria.

El vínculo de Oona Chaplin con Chile

En conversación con La Nación, Oona Chaplin profundizó sobre su origen chileno, entregando detalles sobre su historia familiar.

"Mi abuela era del sur de Chile, cerca de Temuco", relató, explicando que, aunque era mapuche y aimara "solo de sangre, no de cultura", su recorrido personal siempre le generó preguntas.

Además, en una entrevista con La Tercera, la intérprete se refirió al proceso que la llevó a acercarse a recorrer las tierras de su abuela.

"A mí me llamó la sangre, me llamó la tierra, me llamó el canto... y fui a descubrir", señaló, explicando que ese interés la llevó a viajar al sur de Chile para conocer el territorio de su abuela.

En este contexto, confesó lo que significó esa experiencia. "Es un mundo muy potente, muy rico, de mucha complejidad también", afirmó, aludiendo al proceso de aprendizaje en torno al pueblo mapuche. "La mapu, tierra; che, persona", agregó.