Lindsay Lohan protagonizará nueva comedia romántica de navidad

La plataforma de streaming Netflix anunció que próximamente se estrenará la comedia romántica navideña "Our little secret", que será protagonizada por la actriz estadounidense Lindsay Lohan y estará a cargo en la dirección por Stephen Herek.

La gran N reveló en tanto que el reparto será completado por Tony Kristin Chenoweth, Ian Harding y Tim Meadows.

En cuanto a la sinopsis, el sitio de espectáculos Variety reveló que Lohan y Hardin, cuyos nombres en la ficción aún no han sidos develados, se verán obligados "a pasar las fiestas de nada juntos al darse cuenta de que sus respectivas parejas son hermanos. Para colmo, la ex pareja no soporta verse".