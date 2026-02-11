Llega a los cines "Palestina 36", película que narra eventos claves de la historia de ese país

"Palestina 36", la película que Palestina postuló a los Oscar y que narra eventos claves de su historia, llega este jueves a los cines de Chile.

Dirigida por Annemarie Jacir ( "Salt of this sea"), la cinta cuenta una historia coral ubicada a mediados de los años 30 en territorio palestino bajo la ocupación del Imperio Británico, y durante los primeros asentamientos judíos en Jerusalén y sus alrededores.

A través de distintos segmentos de la socedad palestina, como una experimentada periodista o un campesino que se une a la revolución, el largometraje va mostrando los efectos de la intervención británica en la pérdida de derechos de los palestinos sobre el territorio.

"Esta es la película más ambiciosa que hemos hecho en Palestina. Es histórica y es grande porque de lo que necesitábamos, nada existía. Así que estuvimos preparándola cerca de un año antes de empezar a grabar", explicó la directora palestina a Cooperativa.

Pese a la preparación el rodaje estuvo lleno de problemas y dificultades: tuvieron que remodelar una aldea palestina para asemejarla a la época retratada, pero todo fue destruido tras la arremetida de Israel por los ataques realizados en un festival de música electrónica.

"Estábamos listos para filmar pero lo perdimos todo después de eso. Pasaron los meses, tuvimos que reagruparnos, y finalmente fuimos a Jordania, donde comenzamos a filmar en otro pueblo. Allí tuvimos que parar y empezar varias veces porque el genocidio continuó y empeoró. Y no estaba claro si realmente íbamos a poder hacer la película y terminarla", detalló Jacir.

Pese a las dificultades, la directora insistió en regresar a Palestina para completar el rodaje porque "es donde vivimos, es donde tiene lugar esta historia, la que realmente habla sobre esta tierra".

La importancia de la historia

Para Annemarie Jacir es fundamental "saber de dónde venimos" y por eso decidió contar esta historia. "Es importante conocerla para poder avanzar. No creo que sea posible imaginar un futuro sin saber de dónde venimos", sostuvo la cineasta.

"Todo el mundo sabe que la historia la escriben los ganadores. Tenemos que contar nuestro propio lado de la historia pase lo que pase. Sigue siendo borrada y hay muchas personas en este mundo a las que les gustaría vernos desaparecidos. Y creo que una forma de resistir a eso es contar nuestra historia e insistir en ella", recalcó.

"Palestina 36" se puede ver en cines chilenos desde este jueves 12 de febrero.