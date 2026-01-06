Los X-Men volverán a Marvel en "Avengers: Doomsday"
Se espera la aparición de varios personajes de las películas originales.
Se espera la aparición de varios personajes de las películas originales.
A través de un nuevo teaser Marvel confirmó el regreso de la saga "X-Men" a su universo cinematográfico en "Avengers: Doomsday", la próxima gran producción de la compañía.
En el clip se escucha la voz del "Profesor X" (Patrick Stewart) junto a imágenes de la "Academia de Mutantes", lugar donde se ambientaron las primeras cintas de "X-Men" en los años 2000.
Luego el personaje de Stewart aparece en pantalla para reunirse con "Magneto", encarnado por Ian Mckellen. Inmediatamente después aparece James Marsden reinterpretando a "Cíclope".
El regreso de "X-Men" se suma a los ya confirmados "Thor" con Chris Hemsworth y el "Capitán América" de Chris Evan.
"Avengers: Doomsday" se estrenará en cines el próximo 18 de diciembre de 2026.