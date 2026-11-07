Martín Cárcamo recordó su amistad con Sebastián Lelio: "Dejas un legado y un camino por seguir"

Tras conocer la noticia de la muerte de Sebastián Lelio, el animador Martín Cárcamo compartió un emotivo homenaje al cineasta, con el que mantuvo una estrecha amistad.

A través de su cuenta de Instagram, el rostro de Canal 13 compartió un sentido homenaje al director de "Una Mujer Fantástica", a quien conoció hace más de dos décadas.

"Nos conocimos por el 2000 trabajando en Chilevisión. Me acuerdo que la primera conversación se dio en la máquina del café. Inmediatamente apareció tu exquisito sentido del humor y también tu forma de mirar las cosas", escribió el conductor.

Además, el comunicador recordó que durante esos años comenzaron a conversar sobre sus respectivos proyectos televisivos y cinematográficos, hasta que la amistad dio paso a nuevas ideas. "Comenzó una amistad que rápidamente dio paso a soñar en distintos proyectos. Siempre admiré tu talento y esa forma de expresarte que te hacía especial", agregó.

"Me diste la posibilidad de trabajar contigo en dos películas que quedaron en la historia del cine mundial. Gloria y Una Mujer Fantástica. Ese viaje fue fascinante, acompañado de grandes momentos y notables conversaciones", destacó el comunicador.

Finalmente, Cárcamo dedicó unas últimas palabras al director: "Dejas un legado y un camino por seguir. Gracias Seba querido, gracias por todo lo que nos diste. Descansa en paz".