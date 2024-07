Matthew Macfayden revela que no se sentía "atractivo" para "Orgullo y Prejuicio"

El actor Matthew Macfayden reveló que no pudo disfrutar la experiencia de protagonizar la adaptación cinematográfica de "Orgullo y Prejuicio" (2005).

En conversación con CBS Mornings, el intérprete de Fitzwilliam Darcy reconoció que, pese al cariño del público y al éxito en taquilla de la cinta, no tiene los mejores recuerdos de este papel ya que no se sentía "lo suficientemente atractivo".

"Hubo momentos en los que me lo pasé bien, pero me gustaría haberlo disfrutado más. Ojalá me hubiera preocupado menos", confesó el británico.

No obstante, la estrella de "Succession" dijo valorar su participación en historia basada en la novela de Jane Austen, ya que seguir siendo reconocido por este filme es "lo más halagador" que le ha pasado.

"Han pasado 20 años, así que creo que no puedo estar envejeciendo tan mal", bromeó Macfayden, que se encuentra promocionando la película "Deadpool & Wolverine".