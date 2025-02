Mejor afuera que adentro: "Shrek 5" lanza su primer adelanto

Este jueves, DreamWorks presentó el primer adelanto de "Shrek 5".

En el clip, se puede ver al ogro y Burro conversar con el espejo mágico de la Reina Malvada de "Blancanieves".

Tras mostrarle algunos memes del protagonista- calificándolo como "el más guapo"-, entra a escena la hija adolescente de Shrek, Felicia, su esposa Fiona, y el icónico Pinocho.

La saga, cuya última película estrenó en 2010, confirmó como el regreso de Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz como protagonistas, así como la incorporación de Zendaya en el papel de la hija de los ogros.

La esperada película fijó su llegada a los cines para el 23 de diciembre de 2026.

