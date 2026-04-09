Michael J. Fox desmintió su muerte tras publicación de CNN

El legendario actor Michael J. Fox tuvo que salir a desmentir su muerte, luego de que una publicación de CNN desatara el pánico entre los fanáticos del eterno "Marty McFly" de la trilogía de "Volver al Futuro".

Durante la jornada de este miércoles se encendieron las alarmas sobre el estado de salud del intérprete diagnosticado con Parkinson en 1991, pues el medio estadounidense publicó un artículo y un video titulados "Recordando la vida del actor Michael J. Fox".

Sin embargo, fue el mismo actor quien desmintió cualquier reporte sobre su fallecimiento y las publicaciones fueron eliminadas posteriormente por CNN.

La publicación de CNN que hizo saltar las alarmas. (Fuente: TMZ)

"¿Cómo reaccionas cuando enciendes la televisión y la CNN está dando la noticia de tu muerte?", se preguntó en tono sarcástico el actor en su cuenta de la red social Threads, donde puso varias opciones sobre qué hacer en esta situación: "(A) Cambias a MNSBC, o como se llamen ahora, (B) te echas agua hirviendo encima, y si te duele, bien, (C) llamas a tu mujer, con la esperanza de que se preocupe pero te tranquilice, (D) te relajas, porque hacen esto una vez al año, (E) te preguntas '¿qué mierda pasa?'. Pensaba que se acababa el mundo, pero al parecer solo soy yo y estoy bien".

Sus representantes también salieron a desmentir la "fatídica" noticia, recalcando a TMZ que "Michael está genial. Ayer (martes) estuvo en el PaleyFest. Subió al escenario y concedió entrevistas".

La publicación de Fox en Threads que calmó a sus fanáticos.

Mientras que desde CNN explicaron, a través de un vocero, que "el contenido se publicó por error" y que ya "lo hemos eliminado de nuestras plataformas", junto con pedir disculpas a Fox y a su familia por las molestias causadas.

Aunque se encuentra retirado de la actuación, ha retomado su carrera en contadas ocasiones y recientemente tuvo un destacado rol en la tercera temporada de "Shrinking" junto a Harrison Ford. De hecho, el martes tuvo una sorpresiva aparición en el evento PaleyFest en Los Ángeles, California, donde se reunió con Ford y los creadores de la serie, Bill Lawrence y Jason Segel, para celebrar el final de temporada.