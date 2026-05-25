Solari: Si creemos que la megarreforma será devastadora, es difícil discutir sobre sus detalles

El exministro Ricardo Solari defendió en El Primer Café la decisión del Partido Socialista de rechazar, en el Senado, la idea de legislar la megarreforma que el impulsa el Gobierno de José Antonio Kast.

"Nosotros creemos que (el proyecto de reconstrucción) no es bueno para Chile; creemos -al revés- que es profundamente dañino para Chile que se bajen impuestos sin la compensaciones adecuadas", dijo el economista PS.

"Ese es el corazón de nuestra (crítica) y se confronta con el corazón de la propuesta del Gobierno, donde no hay una compensación explícita, medible: no hay compensación y, por tanto, esto va a tener un efecto extremadamente negativo para el futuro", insistió.

"Cuando tú tienes esa convicción -que la tenemos-, es muy difícil empezar una discusión sobre los detalles", apuntó el hoy presidente del Instituto Igualdad, que consideró ilógicos los llamados del oficialismo y del Gobierno a aprobar la idea de legislar, para luego rechazar, en particular, lo que tengan por desacuerdo.

Desde el PS "queremos hacer esa afirmación: el proyecto en discusión va a generar un daño y una erosión fiscal relevante hacia el futuro; la compensación ofrecida -que es un crecimiento hipotético- no lo resuelve, y esto lo dicen muchísimos economistas también del oficialismo".

Puestas así las cosas, "no es una incoherencia ni un acto hostil ni un acto de obstruccionismo el rechazar la idea de legislar, sino que es una afirmación, digamos, de convicción: (...) nosotros creemos que esto va a tener un efecto incluso devastador para las finanzas públicas en los próximos años", enfatizó Solari.

En este panorama, "está difícil" buscar acuerdos con el Gobierno, pero, de todas maneras, "no hay que devaluar ni desvalorar el llamado del ministro Alvarado en el sentido de darse más tiempo, conversar todo esto; me parece que es un cambio de tono muy mayor" respecto a lo observado hasta ahora, sentenció el extitular del Trabajo de Ricardo Lagos.

Claudio Arqueros: Son diferentes proyectos de país

Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, opinó en El Primer Café que esta discusión no da luces sobre la viabilidad de un consenso, pues delata "diferencias de fondo" respecto a los "proyectos de país" que tienen la derecha y la izquierda.

"Yo creo que aquí todo indica que hay una diferencia de fondo, y que lo que leen desde la centroizquierda hasta la izquierda es que esto (le megarreforma) es parte de un proyecto más profundo, que tiene que ver con la jibarización del Estado, y eso no están dispuestos a aceptarlo, porque hay una definición de fondo al respecto", argumentó.

Para Arqueros, "el país tiene diferencias: las reformas tributarias han sido tema de discusión y de crítica profundas y medulares de la discusión política durante los últimos años, y ésta es una más. (...) El péndulo está así; lamentablemente somos parte de eso: hay diferencias en proyectos de país".

Aunque suele escucharse "la idea de que 'evitemos el péndulo', yo creo que todo indica que la diferencias son de fondo, como proyecto país para hoy", y en tal medida, lucen irreconciliables, aunque "yo quisiera que no fuera así", cerró el filósofo.