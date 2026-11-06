Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago14.1°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Magazine | Cine

Millaray Viera sobre Sebastián Lelio: "Un hombre con un gran corazón"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La animadora de "Alfombra Roja", quien era amiga del fallecido cineasta, le dedicó unas sentidas palabras.

Millaray Viera sobre Sebastián Lelio:
 Captura Canal 13 - EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La animadora Millaray Viera hizo un conmovedor homenaje al cineasta Sebastián Lelio, fallecido este viernes 6 de noviembre a los 52 años. 

Durante la emisión de programa "Alfombra Roja", el rostro de Canal 13 recordó al ganador del Oscar, con quien mantuvo una estrecha amistad. 

"Yo tuve la fortuna de ser muy cercana a él, pero no se trata de mí, sino de honrar su vida y su obra", partió diciendo. 

Bajo esta línea, la también actriz destacó al director de "Una Mujer Fantástica" como "un hombre que, como muchos saben, es un genio del cine chileno, pero mucho más que eso, era un hombre precioso, con un corazón enorme, alucinante, culto como nadie, de unas conversaciones de una humanidad". 

"Ganador del Óscar, pero de verdad que su valor humano es aún más grande que su valor artístico, que ya era enorme. Así que nuestro amor y nuestro cariño para la gente que lo quiere, para su familia, para sus amigos", agregó. 

Finalmente, Viera admitió que conducir el espacio farandulero le resultó "difícil de hacer porque yo también lo quiero mucho. Un besito al cielo para el Seba, un grande".

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada