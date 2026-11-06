Millaray Viera sobre Sebastián Lelio: "Un hombre con un gran corazón"

La animadora Millaray Viera hizo un conmovedor homenaje al cineasta Sebastián Lelio, fallecido este viernes 6 de noviembre a los 52 años.

Durante la emisión de programa "Alfombra Roja", el rostro de Canal 13 recordó al ganador del Oscar, con quien mantuvo una estrecha amistad.

"Yo tuve la fortuna de ser muy cercana a él, pero no se trata de mí, sino de honrar su vida y su obra", partió diciendo.

Bajo esta línea, la también actriz destacó al director de "Una Mujer Fantástica" como "un hombre que, como muchos saben, es un genio del cine chileno, pero mucho más que eso, era un hombre precioso, con un corazón enorme, alucinante, culto como nadie, de unas conversaciones de una humanidad".

"Ganador del Óscar, pero de verdad que su valor humano es aún más grande que su valor artístico, que ya era enorme. Así que nuestro amor y nuestro cariño para la gente que lo quiere, para su familia, para sus amigos", agregó.

Finalmente, Viera admitió que conducir el espacio farandulero le resultó "difícil de hacer porque yo también lo quiero mucho. Un besito al cielo para el Seba, un grande".