"Minecraft 2" ya tiene fecha de estreno y director confirmado

Warner Bros. confirmó que "Minecraft 2" ya está en producción, marcando el regreso del universo inspirado en el clásico videojuego pixelado después del fenómeno mundial de "Minecraft", que recaudó casi mil millones de dólares y revitalizó la taquilla del estudio.

La primera entrega, basada en el popular videojuego de 2011, se convirtió en un fenómeno global al sumar 957 millones de dólares en su recorrido por los cines, según confirmó Variety. Solo fue superada por "Lilo & Stitch"de Disney (1.037 millones) y "Ne Zha 2" (1.902 millones).

Warner Bros. anunció que Jared Hess volverá a dirigir y coescribir el guion junto a Chris Galletta. Ambos participaron en la primera película, protagonizada por Jack Black y Jason Momoa, sobre un grupo de aventureros transportados a un mundo cúbico guiados por un creador llamado Steve.

La secuela se suma al repunte de Warner Bros., que ha logrado varios éxitos con "Pecadores", "Destino Final: Linaje Sangriento", "F1: La Película", "Superman", "Armas" y "El Conjuro: Últimos Ritos", tras los tropiezos de "Joker 2", "Mickey 17" y "The Alto Knights".



El estudio no ha revelado detalles sobre la trama ni el elenco, señalando que "permanecen ocultos en la mina por ahora". "Minecraft 2" tiene previsto su estreno en cines el 23 de julio de 2027, según confirmó la compañía en sus redes sociales.