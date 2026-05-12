Muere Jack Taylor, actor de "Conan el Bárbaro" e ícono del cine de terror

El actor estadounidense Jack Taylor, icono del género de terror y fantástico afincado en España desde los años 60 del siglo pasado, murió a los 99 años.

El intérprete, que participó en películas como "Conan the Barbarian", "Mil gritos tiene la noche" o "The Ninth Gate", falleció este martes en Madrid, confirmó la Academia de Cine española.

Nacido como George Brown Randall en Oregon City (EE.UU.) en 1926 (según aseguró en una entrevista en el diario español El Mundo en 2025, hasta entonces decía que tenía diez años menos), Taylor trabajó en producciones de culto del director español Jesús Franco entre finales de los 60 y los 80, como "Necronomicon" (1968), "La isla de la muerte" (1970), "El conde Drácula" (1970) y "Las diosas del porno" (1977).

Su primer trabajo fue junto a Marilyn Monroe en el "show" de Jack Benny. Tras un breve espacio de tiempo en Hollywood, marchó a México, donde aprendió español, y comenzó a trabajar en dobles versiones rodadas simultáneamente en inglés y español, como el western "The Last Rebel", según las memorias "Mis 100 años de cine. Memorias", editado con Sial-Pigmalión.

Además, en "Cuento lo que me permite mi disco duro" (Fundación Aisge), relató que llegó a ser vecino de Marilyn Monroe y coincidió con Marlene Dietrich o Max von Sydow. Pero decidió instalarse en España a principios de los años 60 para participar en la creciente industria del subgénero conocido como "spaghetti western" y el cine de terror que se desarrollaban en Europa.

Trabajó en la comedia musical "La pelirroja". Su primer papel protagonista en España fue en el western "Fuera de la ley", de León Klimovsky.

En su biografía explica también que compartió focos con grandes nombres del cine español, desde Imperio Argentina a Alfredo Mayo, Victoria Abril, Javier Bardem, Eduardo Noriega o Héctor Alterio.

Su colaboración más reciente fue en el documental "Llámame Paul", escrito por Ángel Sala y Víctor Matellano, y dirigido por Matellano, donde Jack Taylor puso voz, junto a Caroline Munro, al repaso sobre la vida y trayectoria de Paul Naschy.