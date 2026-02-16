Muere Robert Duvall, legendario actor de "El Padrino"

El actor Robert Duvall, recordado por ser parte de películas como "El Padrino" y "Apocalypse Now", murió a los 95 años.

El deceso del intérprete -ocurrido este domingo 15 de febrero- fue confirmado por su esposa, Luciana Duvall, a través de su cuenta de Facebook.

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo", escribió, añadiendo que "Bob falleció en paz en casa, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo".

"Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar la corte. En cada uno de sus numerosos papeles, Bob se entregó por completo a sus personajes y a la auténtica esencia humana que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable. Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja", agregó.