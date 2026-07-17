Murió Brenda Fricker, la querida "mujer de las palomas" de "Mi Pobre Angelito 2"

La actriz Brenda Fricker, la primera irlandesa que ganó un Oscar, por "Mi pie izquierdo", y la recordada "mujer de las palomas" de "Mi Pobre Angelito 2", falleció a los 81 años tras una larga enfermedad, informó este viernes su agente, Phil Belfield.

"Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar más pobre por su ausencia", señaló Belfield en un comunicado.

Fricker levantó el Oscar a mejor actriz de reparto en 1990 por "Mi pie izquierdo", un filme biográfico en el que dio vida a la madre del irlandés Christy Brown, a quien interpretó Daniel Day-Lewis y por el que también obtuvo un Oscar a mejor actor.

En su discurso de aceptación en el corazón de Hollywood, tuvo un recuerdo para su país y dedicó el galardón a "todo el pueblo de Irlanda".

Tras aquel éxito se afianzó como un rostro familiar para el público internacional gracias a sus papeles en películas como "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York", de 1992, ganándose el cariño de la audiencia como la "mujer de las palomas" junto a Macaulay Culkin.

Fricker también participó en "The Field" (1990), "A Time to Kill" (1996) y "Veronica Guerin" (2003).

"Tuve el honor de conocerla, quererla y trabajar con ella, y siempre ocupará un lugar en mi corazón y en el de tantos aficionados al cine y la televisión de todo el mundo", agregó Belfield en la nota.

Además del cine, Fricker, nacida en Dublín, fue habitual en dramas televisivos de las principales cadenas de Irlanda y del Reino Unido, con destacados papeles en "Casualty" (BBC), "Arriba y abajo" (ITV) o en popular telenovela británica "Coronation Street".

También actuó en numerosas producciones teatrales, entre ellas "Lavender Blue" y "A Pagan's Place", representadas en escenarios como el National Theatre y el Royal Court Theatre.

El embajador de Estados Unidos en Irlanda, Edward Walsh, describió este viernes a Fricker como "una gigante del cine irlandés" y elogió su "inolvidable" interpretación en "Mi pie izquierdo".

"De Dublín a Hollywood, su trabajo llevó las historias de Irlanda al mundo e inspiró a generaciones a ambos lados del Atlántico. Deja un legado extraordinario y quiero trasladar mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que la quisieron", escribió el diplomático en la red social X.

Fricker estuvo casada con el director Barry Davies desde 1979 hasta 1988. Se quedó embarazada en varias ocasiones, pero sufrió abortos espontáneos, una experiencia que, según confesó, le provocó una profunda depresión durante gran parte de su vida.

Entre sus aficiones figuraba cuidar de sus perros, leer poesía, jugar al snooker y beber cerveza Guinness.