Paulina García tras bailar "Gloria" en despedida de Sebastián Lelio: "Me tomó por sorpresa"

Tras la muerte de Sebastián Lelio, la actriz Paulina García relató el emotivo momento que protagonizó en el velorio del director nacional, con quien trabajó en la película "Gloria".

El registro rápidamente comenzó a circular en redes sociales, mostrando a la intérprete bailando y cantando sobre el escenario al ritmo de la emblemática canción del filme que le valió el Oso de Plata en el Festival de Berlín.

En conversación con Lo que queda del día de Cooperativa, la artista aseguró que no se trató de algo planificado: "No era mi intención, la verdad es que me tomó por sorpresa la música. Me tomó de repente Soledad Salfate (editora de sus películas), me agarró de las manos y me dijo: 'Tienes que venir'".

"Ese momento escuchando esa música fue muy fuerte. La energía, y ella, y estaba Nairas cerca y Antonia Zegers... Me dijeron: 'Vamos, vamos, vamos'. Avancé con ellas no sé cómo, llegué al escenario y tomé a la Sole y tomé a la Amalia, su mujer", detalló.

Ya arriba de la tarima, García recordó "que Andrés Pérez decía que una vez que uno se sube al escenario hay que patear el piso para despertar a los dioses y para que te lleven donde te tienen que llevar en la escena. Y dije: 'Bueno, vamos a hacer eso'. Y eso hice".

"Desordenar el gallinero"

Durante la entrevista, García también reflexionó sobre la forma comunitaria en que Lelio abordaba el cine, describiendo al equipo como "una tribu que hay que respetar y mantener".

"Cuando entraba al set, el Seba preguntaba a viva voz si reinaba el amor, para que todos supiéramos que lo que íbamos a hacer tenía que ver con eso más que con algo técnico", rememoró.

En esa línea, destacó el impacto social que generó "Gloria" al poner el foco en realidades invisibilizadas en el país: "Hasta que el Seba nos contó esta historia, las mujeres sobre 50 eran francamente una piedra rodando cuesta abajo en el cerro. Y él dijo: '¡No, no es así! Hay vida allá afuera, hay amor y hay energía para seguir viviendo'".

"Fue el primero que se dio cuenta de que estábamos poniendo viejo este país y había que contar esas historias. Es un homenaje a su mamá, eso es lo que hizo con esa película", concluyó.