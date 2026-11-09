Caso Cabo Palma: Chile inició gestiones para extraditar desde Perú a dos venezolanos imputados

El Gobierno confirmó este lunes el inicio de las gestiones para concretar la extradición desde Perú de dos venezolanos vinculados al asesinato del cabo de Carabineros Daniel Palma, ocurrido el 5 de abril de 2023 en Santiago Centro.

Se trata de Carlos Cortés, conocido como "Carlitos Nike" y sindicado como el principal responsable del crimen, y Jefferson Flores, identificado como quien prestó apoyo y recogió a uno de los autores del ataque mortal.

Ambos permanecen recluidos en una cárcel peruana, utilizando identidades falsas, en el marco de una investigación por secuestro y extorsión.

El subcomisario Marcos San Martín, del Departamento de Asuntos Internacionales de la Policía de Investigaciones (PDI), explicó que la ubicación del principal sospechoso fue posible gracias al trabajo de Interpol, que "logró establecer que (...) se encontraría recluido acá en Perú bajo una identidad falsa".

La identificación de ambos sujetos se consiguió mediante cotejos dactilares y la coordinación entre organismos policiales de Chile y Venezuela, lo que permitió establecer sus verdaderas identidades pese a que permanecían detenidos en Perú bajo documentación falsa.

Exigencia de la familia

La noticia fue recibida con emoción por la familia de la víctima.

La madre de Palma, Iris Yáñez, exigió que los responsables reciban las máximas penas y que no accedan a beneficios que reduzcan sus condenas.

"Yo exijo para estos asesinos extranjeros que llegaron aquí a matar a un carabinero que les den la pena máxima, a todos por igual, porque a mí me mataron en vida, a mí y a toda su familia. Al Gobierno le hago ese llamado: que no les den beneficios", dijo la mujer.

En la misma línea, Mauricio Palma, hermano del funcionario policial, recalcó que "no es posible que a estas personas se les dé algún tipo de beneficio, sea el que sea".