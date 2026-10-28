Pedro Pascal saca aplausos en el nuevo tráiler de "¡Behemoth!"

El actor chileno Pedro Pascal asume su mayor reto actor en el nuevo tráiler de "¡Behemoth! Una vida. En piezas", dirigida por el estadounidense Tony Gilroy ("Andor").

Tras su estreno en el Festival de Cine de Nueva York (NYFF) a inicios de octubre, Pascal sacó aplausos por su interpretación del chelista "Alex Serian", para el cual debió aprender a tocar el violonchelo, instrumento que se convirtió "el protagonista" de su vida incluso durante varias semanas antes del rodaje.

"Me lo llevaba conmigo a todas partes. Fue un infierno y un paraíso a la vez. Fue increíble estar en clase con un artista de primer nivel y tener que afrontar el reto físico que supone y la meticulosidad que requiere", reconoció el chileno en NYFF.

La película cuenta la historia de "Alex", un prodigioso músico que se traslada de Chicago a Los Ángeles para grabar bandas sonoras de películas de Hollywood, y ahonda en su pasado y sus complejas relaciones familiares a través de flashbacks.

Olivia Wilde, Hank Azaria, Eva Victor y Will Arnett también son parte del elenco del celebrado largometraje, que llegará a los cines chilenos el próximo 3 de diciembre.