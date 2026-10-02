Pedro Pascal estrena "¡Behemoth!" en Nueva York, un rompecabezas donde aprendió a tocar el chelo

El actor chileno Pedro Pascal presentó "¡Behemoth!" este viernes en el Festival de Cine de Nueva York (NYFF), un "rompecabezas" que tuvo que armar al ponerse en la piel de su personaje, "Alex Serian".

"La estructura del guion planteaba una especie de reto al lector. Me parecía un rompecabezas que me pedían que armara, y me sentía conectado con Tony Gilroy (el director) y con la estructura inusual (del largometraje)", expresó Pascal durante una rueda de prensa en el Lincoln Center.

La película cuenta la historia de "Alex", un chelista que se traslada de Chicago a Los Ángeles para grabar bandas sonoras de películas de Hollywood, y ahonda en su pasado y sus complejas relaciones familiares a través de flashbacks.

Esta estructura le permite al personaje "montar en tiempo real un rompecabezas" de su estado emocional, sus relaciones y sus circunstancias, indicó el actor, que en la conferencia estuvo acompañado de Gilroy, Will Arnett ("Andy Serian") y Eva Victor ("Nadia").

"Resultaba extraño leer algo que fuera tan intencionado en la forma en que daba saltos en el tiempo. Me atrapó tanto la historia como esa intimidad que puede sentirse al escuchar música y dejarse guiar por ella", afirmó Pascal.

"El violonchelo fue el protagonista de mi vida"

Pascal tuvo que aprender a tocar el violonchelo para ponerse en la piel de su personaje, lo que llevó a que este instrumento fuera "el protagonista" de su vida incluso durante varias semanas antes del rodaje.

"Me lo llevaba conmigo a todas partes. Fue un infierno y un paraíso a la vez. Fue increíble estar en clase con un artista de primer nivel y tener que afrontar el reto físico que supone y la meticulosidad que requiere", recordó.

"Fue emocionante, pero también lo más difícil que he hecho nunca en el ámbito creativo", dijo Pascal sobre su primer gran protagónico. (Foto: EFE)

Así, destacó las dificultades que encontró en este proceso: "Se supone que tienes que pasar un año aprendiendo a sujetar el arco correctamente, y yo tuve una semana. Nunca llegué a ponerme al día, lo cual supongo que era, en cierto modo, lo más emocionante de todo. Luego, en Viena, tuve que empollar a Mozart".

"Fue emocionante, pero también lo más difícil que he hecho nunca en el ámbito creativo", aseguró.

Y es que tocar el chelo "se solapó con memorizar mis frases de la película o recordar simplemente que había un personaje real que interpretar más allá del instrumento", dijo entre risas.

La música como protagonista

La música es, junto a Pascal, protagonista de la historia, quizá porque Gilroy, guitarrista, se dedicó a ella "con intensidad" hasta cumplir los 20 años, según relató en la rueda de prensa.

"Me di cuenta de que no iba a llegar donde quería, así que la eliminé por completo de mi vida", comentó el director.

Volvió a ella con la película "Michael Clayton" (nominada a siete premios Oscar en 2008), de la mano del compositor James Newton Howard.

Con "¡Behemoth!", el cineasta se adentra en el mundo de las sesiones de grabación de bandas sonoras, por el que confesó sentirse "fascinado": "Cuando vas a una sesión, ves que las 80 personas que tocan no tienen nada en común. Pero entonces el director musical se levanta, se enciende la luz y, al instante, se convierten en un único organismo".

La película tendrá su premiere mundial esta tarde en una de las salas de cine del Lincoln Center, en el marco del NYFF, con un estreno en Chile programado para el próximo 3 de diciembre.