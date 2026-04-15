Pedro Pascal se sumó a las voces de Hollywood que rechazan la fusión de Paramount y Warner Bros.

El chileno Pedro Pascal se sumó a las miles de voces de Hollywood que rechazan la compra de Warner Bros. Discovery (WBD) por parte de Paramount Skydance, advirtiendo que la operación perjudicará a una industria del entretenimiento ya en dificultades.

La carta abierta, publicada este lunes 13 de abril, ya suma más de 2.000 firmas de rostros y profesionales de la industria hollywoodense, teniendo entre los nuevos firmantes a Pascal, Florence Pugh, Edward Norton y Atsuko Okatsuka.

El texto, suscrito inicialmente por grandes nombres como Joaquin Phoenix, Bryan Cranston, Tiffany Haddish y Lily Gladstone, alerta que la fusión de estos grandes estudios provocará "menos oportunidades para los creadores, menos empleo en el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para el público", tanto en EE.UU. como en el resto del mundo.

Los firmantes advirtieron también que han observado "un fuerte descenso en el número de películas producidas y estrenadas" y "una reducción en la diversidad de historias que reciben financiación y distribución".

"Cada vez más, un número reducido de grandes compañías determina qué proyectos salen adelante y en qué condiciones, lo que deja a los creadores y a las empresas independientes con menos vías viables para sostener su actividad", señalaron en el texto, que está disponible en el sitio BlocktheMerger.com.

WBD votará el próximo 23 de abril sobre la propuesta de Paramount para adquirir la compañía. (Foto: EFE)

La reacción de Paramount

Paramount Skydance, que puso sobre la mesa 111 mil millones de dólares para adquirir WBD sacando de la carrera a Netflix, reaccionó a la carta de las voces hollywoodenses, expresando que escuchan y comprenden "las preocupaciones que han planteado algunos miembros de nuestra comunidad creativa, y respetamos el compromiso de proteger y fomentar la creatividad".

Mediante un comunicado, el conglomerado insistió en que ha dejado claro su compromiso de "incrementar la producción hasta alcanzar un mínimo de 30 largometrajes de alta calidad al año con estreno en salas, seguir licenciando contenidos y preservar marcas emblemáticas con un liderazgo creativo independiente, garantizando así que los creadores dispongan de más vías para dar a conocer su trabajo, y no menos".

Otros nombres Hollywood que ya han firmado la carta son Alan Cumming, Alyssa Milano, Cynthia Nixon, Damon Lindelof, David Fincher, Denis Villeneuve, Elliot Page, Glenn Close, Jane Fonda, J.J. Abrams, Jason Bateman, John Leguizamo, Lin-Manuel Miranda, Mark Ruffalo, Noah Wyle, Patti Lupone, Rosario Dawson y Yorgos Lanthimos, entre otros.

WBD votará el próximo 23 de abril sobre la propuesta de Paramount Skydance para adquirir la compañía, una operación cuya finalización está prevista para el primer trimestre de 2026, sujeta a la aprobación de los accionistas y a las autorizaciones regulatorias, incluida la del Departamento de Justicia de EE.UU.