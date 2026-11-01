Pedro Pascal y Robert Downey Jr. intercambiaron sus personajes de “Avengers: Doomsday” para Halloween

El actor chileno Pedro Pascal y Robert Downey Jr. celebraron Halloween intercambiando los personajes que interpretarán en "Avengers: Doomsday", la próxima gran película de Marvel que se estrena en diciembre.

Downey Jr., quien dará vida al villano Doctor Doom, se vistió como Reed Richards, más conocido como Mr. Fantástico, el personaje de Pascal. El traje incluía el uniforme azul de los Cuatro Fantásticos, con el emblema del número 4 en el pecho y un cinturón blanco.

Pascal se convirtió en Doctor Doom con la característica capa verde y la máscara plateada del villano.

Los actores compartieron el resultado en un video que Downey Jr. publicó en Instagram la noche de Halloween, en una publicación conjunta con Marvel Studios. En la grabación, ambos aparecen cubriéndose el rostro hasta revelar sus disfraces.

"Victor. Richard. Costume swap!", escribió Downey Jr. en la descripción, en alusión a los nombres de los personajes y al intercambio de disfraces.

Pascal, por su parte, compartió otro video en el que ambos aparecen caminando por la calle disfrazados, tomados del brazo y riendo.

En los cómics, Reed Richards y los Cuatro Fantásticos mantienen una larga rivalidad con Doctor Doom, enfrentamiento que se trasladará a "Avengers: Doomsday".