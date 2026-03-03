Película de "Game of Thrones" ya está en preparación

La exitosa saga de "Game of Thrones" ya estaría lista para dar su salto a la gran pantalla con su primera película.

Según reportes de Page Six, Warner Bros. ya se encuentra preparando la cinta, que tendrá como director a Beau Willimon, guionista de "Andor".

El proyecto, todavía en fase de desarrollo, contará la historia de la conquista del rey Aegon I Targaryen, que también se encuentra en fase inicial en formato serie en la plataforma HBO.

Sin embargo, la revista señaló que no está claro si finalmente el proyecto saldrá adelante tras la reciente adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance.

De aprobarse la fusión de ambas empresas, el filme podría quedar en el olvido, aunque la probabilidad es baja, puesto que la franquicia supone una de las joyas audiovisuales más queridas de la plataforma HBO.

Tras seis temporadas de la obra escrita por George R. R. Martin, la plataforma de contenidos en línea comenzó a desarrollar "House of the Dragon", la secuela que explica la historia de la familia Targaryen, 200 años antes de que los eventos que tuvieron lugar en "Game of Thrones".