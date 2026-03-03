Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Sevilla destacó una marca histórica de Alexis Sánchez por su gol en el derbi ante Real Betis

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro andaluz resaltó el hito en sus redes sociales.

Sevilla destacó una marca histórica de Alexis Sánchez por su gol en el derbi ante Real Betis
Sevilla destacó en sus redes sociales una marca histórica que logró el chileno Alexis Sánchez el fin de semana, con el gol que anotó ante Real Betis en el Estadio La Cartuja, en el clásico de Andalucía por La Liga de España.

De acuerdo al registro del equipo andaluz, Alexis se convirtió en el goleador más veterano en la historia de los derbis sevillanos de Primera División, con 37 años y 72 días.

El gol de Alexis fue en el minuto 62, con una palomita para el descuento ante el conjunto de Manuel Pellegrini.

El próximo partido de Sevilla, equipo donde también juega el chileno Gabriel Suazo, será el domingo 8 de marzo, en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán", ante Rayo Vallecano-

