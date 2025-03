Película de "The Legend of Zelda" confirma estreno para marzo de 2027

Los estudios Sony Pictures anunciaron la fecha de estreno de la esperada película de "The Legend of Zelda", la popular saga de videojuegos de Nintendo.

La cinta, que será producida en conjunto por Sony y Nintendo, había sido originalmente anunciada en 2023 y no había habido novedades hasta ahora cuando se supo que su debut en cines será el 26 de marzo de 2027.

También se confirmó que será un largometraje en formato live action y que contará con Wes Ball ("The Maze runner", "El reino del Planeta de los simios") como director.

Por ahora se desconocen detalles de la trama y del elenco de esta película. "The Legend of Zelda" debutó oficialmente en 1986 con el videojuego homónimo y desde entonces ha vendido más de 113 millones de copias de su franquicia.

Entre sus títulos más importantes se encuentran "Ocarina of time" (1998), "Breath of the wild" (2017) y "A Link to the Past" (1991), entre otros.