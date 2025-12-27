Nueve detenidos en Italia por financiar a Hamás mediante grupos benéficos

Nueve personas fueron arrestadas en Génova, en el noroeste de Italia, y tres asociaciones benéficas fueron intervenidas por estar acusadas de haber financiado con más de siete millones de euros al grupo islamista Hamás tras los ataques del 7 de octubre, informó este sábado la Guardia de Finanza.

La orden fue emitida por el juez de instrucción del Tribunal de Génova, a petición de la Dirección Antimafia y Antiterrorista de la ciudad, tras el análisis de informes de transacciones financieras sospechosas y en colaboración con las autoridades de los Países Bajos y otros países de la UE.

Los sospechosos están acusados, en la actual fase de investigación preliminar, de formar parte y haber financiado a Hamás y sus varias actividades terroristas a través de la Asociación Benéfica para la Solidaridad con el Pueblo Palestino, fundada en Génova en 1994; la Organización de Voluntarios para Palestina, fundada en 2003; y La Cupola d'Oro, inaugurada en Milán ese mismo año.

Los cargos son ​​de "conspiración para cometer terrorismo, incluido el terrorismo internacional, y de subversión del orden democrático".

Se cree que contribuyeron significativamente a las actividades delictivas de la organización por un total aproximado de siete millones de euros. Estas transacciones implicaban triangulación mediante transferencias bancarias u otros medios a través de asociaciones con sede en el extranjero y a favor de asociaciones con sede en Gaza, los Territorios Palestinos o Israel.

La lista de sospechosos que financiaron al grupo por más de 20 años

Los investigadores afirman que la financiación comenzó a partir del 18 de octubre de 2001, pero fue tras los ataques del 7 de octubre de 2023 cuando se destinaron grandes sumas de dinero, equivalentes a 7.288.248,15 euros, "desviando estos fondos de los fines declarados, que eran las necesidades reales de la población civil de Gaza".

Entre los detenidos figura Mohammad Hannoun, jefe de la rama internacional de Hamás y líder de la célula italiana, además de representante legal o administrador de facto de estas asociaciones, que recaudaban dinero supuestamente destinado a fines humanitarios, aunque en realidad se desvió más del 70% de los fondos para financiar directamente a Hamás o sus entidades afiliadas.

También fueron detenidos Rawwa Adel Ibrahim Salameh, representante para el noreste de Italia; Abu Deiah Khalil, fundador y representante legal de la Asociación Benéfica La Cupola d'Oro, y Abdu Saleh Mohammed Ismail, residente en Turquía, acusado de recibir y transferir al menos 462.700 euros a Hamás, incluso en efectivo, entre otros.

Parte de los fondos se destinó presuntamente a apoyar a las familias de terroristas suicidas o a personas detenidas por delitos relacionados con el terrorismo, añaden los medios italianos.

"A pesar de la necesaria presunción de inocencia que siempre debe reconocerse en esta fase, se ha develado el comportamiento y las actividades que, tras la fachada de iniciativas en beneficio de la población palestina, ocultaban el apoyo y la participación en organizaciones con verdaderos fines terroristas de naturaleza islamista. Este es un peligro al que nuestro gobierno presta la máxima atención", afirmó el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.