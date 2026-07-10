Película live action de "Naruto" lanza casting global para encontrar a sus protagonistas

Los estudios Lionsgate lanzaron un casting a nivel mundial para encontrar a los protagonistas de la próxima película live action del anime "Naruto".

En concreto la producción espera encontrar a los actores que interpretarán tanto a Naruto como a Sasuke, y a la actriz que encarnará a Sakura.

La cinta será escrita y dirigida por Destin Daniel Cretton, director reconocido por "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" o por la próxima "Spider-Man: Brand New Day".

"Estoy ansioso por esos milagrosos encuentros que vamos a tener con unos apasionados actores y actrices. No puedo esperar para conocer a mis personajes en la película", señaló el creador de "Naruto", Masashi Kishimoto.

Por ahora la película live action de "Naruto" no tiene fecha de estreno confirmada.