Kirsten Dunst arremete contra la Academia por no nominar a su esposo Jesse Plemons a los Oscar

Kirsten Dunst, actriz reconocida por múltiples papeles, entre ellos el de la icónica Mary Jane Watson en Spiderman, expresó públicamente su molestia por la ausencia de nominación a los Premios Oscar de su esposo, el actor Jesse Plemons.

La polémica por la ausencia de Jesse Plemons en los Oscar

El actor entregó una actuación ampliamente elogiada en la película Bugonia, dirigida por Yorgos Lanthimos. En el filme, Plemons interpreta a un hombre conspiranoico que cree que la CEO de una gran empresa, interpretada por Emma Stone, es un alien proveniente de otro planeta.

En apoyo a su pareja, Kirsten Dunst publicó un meme en redes sociales donde aparece un hombre apuntando con una pistola al frente, acompañado del texto: "yo a todos los que no nominaron a Jesse Plemons como mejor actor".

Críticas en redes sociales a la Academia

La ausencia de nominación de Jesse Plemons ha sido uno de los temas más comentados y criticados en redes sociales como X, donde fanáticos del cine han cuestionado la decisión de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Comparaciones con Timothée Chalamet

Además del meme, Dunst también compartió un extracto del podcast The Bluff Council, donde se alabó la actuación de Plemons y se la comparó con la del actor Timothée Chalamet, quien sí fue nominado por su papel en la película Marty Supreme.

"Jesse Plemons ofrece una de las mejores actuaciones de todos los tiempos. Me preocupa que se pase por alto por completo frente a Timothée Chalamet, con Marty Supreme, que fue una muy buena actuación, pero no como la de Jesse", señalaron en el programa.