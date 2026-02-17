Alerta roja en Pirque por incendio forestal cercano a sectores poblados

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la comuna de Pirque, en la Región Metropolitana, por un incendio forestal que ha consumido siete hectáreas hasta el momento.

El siniestro es combatido vía terrestre y vía aérea con bomberos de Puente Alto, Pirque, La Granja, San Ramón, la Pintana y San José de Maipo; cuatro aeronaves y un camión aljibe, además de Carabinero y personal de seguridad de la comuna.

El incendio se encuentra cercano a sectores poblados.

La Municipalidad de Pirque informó la suspensión del tránsito en la Cuesta Los Ratones, en el sector San Vicente.