Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago33.4°
Humedad9%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Alerta roja en Pirque por incendio forestal cercano a sectores poblados

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El siniestro ha consumido, de momento, unas siete hectáreas.

Alerta roja en Pirque por incendio forestal cercano a sectores poblados
 Municipalidad de Pirque

Brigadas de seis comunas distintas y cuatro aeronaves combaten el fuego.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la comuna de Pirque, en la Región Metropolitana, por un incendio forestal que ha consumido siete hectáreas hasta el momento.

El siniestro es combatido vía terrestre y vía aérea con bomberos de Puente Alto, Pirque, La Granja, San Ramón, la Pintana y San José de Maipo; cuatro aeronaves y un camión aljibe, además de Carabinero y personal de seguridad de la comuna.

El incendio se encuentra cercano a sectores poblados.

La Municipalidad de Pirque informó la suspensión del tránsito en la Cuesta Los Ratones, en el sector San Vicente.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada