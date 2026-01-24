Premios Oscar 2026: dónde ver en Chile las películas nominadas a Mejor Película

Durante esta semana, los Premios Oscar han dado mucho que hablar tras la revelación de las nominaciones a Mejor Película, el galardón más importante de la industria del cine.

Varias de las películas nominadas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya se pueden ver en plataformas de streaming, mientras que otras están cartelera en distintas salas de cine chilenas o lo estarán durante febrero.

¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar en Chile?

Sinners

Esta película es la que cuenta con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar. Puedes verla en HBO Max, y también comprarla o arrendarla en Prime Video y Apple TV.

One Battle After Another (Una batalla tras otra)

La cinta, protagonizada por Leonardo DiCaprio como un revolucionario retirado, está disponible en HBO Max. Además, se puede arrendar o comprar de forma digital en Prime Video y Apple TV.

Frankenstein

La película protagonizada por Jacob Elordi y dirigida por Guillermo del Toro se puede ver actualmente en Netflix.

F1

En este filme, Brad Pitt interpreta a un piloto de carreras retirado que, 30 años después, debe salvar a su equipo. La película está disponible en Apple TV y Prime Video.

Bugonia

Esta intensa película, protagonizada por Emma Stone, está disponible en algunas salas de Cinépolis y en funciones seleccionadas del Cine Arte Normandie.

Marty Supreme

La película con la que el actor Timothée Chalamet busca ganar su primer Oscar se estrenará en cines chilenos el 5 de febrero.

Hamnet

Considerada una de las películas más emotivas de esta temporada de premios, se estrenó en cines chilenos el 15 de enero. Actualmente, puede verse en todas las cadenas de cine.

El agente secreto

Este filme brasileño fue una de las grandes revelaciones de las nominaciones. Sin embargo, su estreno en cines chilenos está programado para el 28 de febrero.

Sentimental Value (Valores sentimentales)

Profundos dramas familiares y reflexiones sobre la paternidad marcan esta película protagonizada por Stellan Skarsgård y Elle Fanning. Actualmente está en cartelera en Cinépolis, Centro Arte Alameda y Cine Arte Normandie. Además, se puede comprar o arrendar en Prime Video y Apple TV.

Train Dreams

La última película de las nominadas, inspirada en el Oeste americano a principios del siglo XX, está disponible en Netflix desde el 21 de noviembre.