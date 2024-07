Qué se sabe del regreso de Robert Downey Jr. a Marvel como Doctor Doom

Robert Downey Jr. sorprendió a los asistentes de la Comic-Con de San Diego al revelar que regresará a Marvel como el villano Victor Von Doom en el nuevo filme de 'Avengers' que dirigirán los hermanos Joseph y Anthony Russo.

Downey Jr. era conocido en la franquicia de superhéroes como Iron Man, un personaje que interpretó a partir de 2008 en diversas películas del estudio, pero que finalmente murió en la película 'Avengers: Endgame' de 2019.

El actor apareció en el escenario del Hall H de la Convención de San Diego -con capacidad para 6.000 personas- con una máscara que cubría su cara y un atuendo color verde.

La gente enardeció cuando sin emitir ninguna palabra el intérprete de 'Oppenheimer' se descubrió la cara y extendió los brazos a los lados de manera triunfante.

"Nueva máscara, misma tarea", dijo el ganador del Óscar al público.

Robert Downey Jr as Victor Von Doom for Avengers Doomsday pic.twitter.com/6kNmsN2y9h — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 28, 2024

“New mask, same task.”



Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024

Downey Jr. interpretará al villano, conocido también como el Doctor Doom, en las dos películas de Avengers que los hermanos Russo dirigirán tituladas: 'Avengers: Doomsday' y 'Avengers: Secret Wars'.

Esta fue la gran revelación que se esperaba del panel de Marvel Studios en la convención más grande de la cultura pop del mundo.

Just announced in Hall H:



The Russo Brothers return to direct Marvel Studios’ Avengers: Doomsday, starring Robert Downey Jr. as Doctor Doom. Only in theaters May 2026. #SDCC pic.twitter.com/oqnSwWKnYn — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024

"LOS CUATRO FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS"

Antes del anuncio de Downey Jr. también tuvieron una aparición los protagonistas de la nueva película de Los cuatro fantásticos: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

Los actores anunciaron 'The Fantastic Four: First Steps' ('Los cuatro fantásticos: primeros pasos') como el título final de la nueva película que dirigirá Matt Shakman y que tiene previsto su estreno para el 25 de julio de 2025.

Just announced in Hall H:



Marvel Studios’ The Fantastic Four: First Steps begins production on Tuesday. Only in theaters July 25, 2025. #SDCC pic.twitter.com/iPAlXlajnr — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024

Durante la tarde del jueves, Marvel también tuvo una presentación estelar en la Comic-Con de San Diego con la proyección de la nueva película 'Deadpool & Wolverine', en la que estuvieron sus protagonistas Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

La Cómic-Con de San Diego se está llevando a cabo en la ciudad californiana hasta el domingo.