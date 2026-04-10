Revelan cómo se verá Kieran Culkin en la nueva precuela de "Los Juegos del Hambre"

Es hora de volver a Panem con la nueva precuela de "Los Juegos del Hambre", revelándose finalmente cómo se verá Kieran Culkin como "Caesar Flickerman" en "Amanecer en la Cosecha" ("Sunrise on the Reaping").

Un nuevo adelanto de la próxima entrega cinematográfica de la saga creada por Suzanne Collins mostró al ganador del Oscar por "Un Dolor Real" abrazando la estrafalaria y espeluznante duplicidad del anfitrión de los Juegos.

Tras ser interpretado por Stanley Tucci en las películas originales, este vistazo al pasado de la franquicia deja ver las similitudes entre ambas encarnaciones.

Kieran Culkin como "Caesar Flickerman" en "Amanecer en la Cosecha". (Foto: Lionsgate)

Hasta ahora, Culkin era el único actor que no había aparecido en la promoción de "Amanecer en la Cosecha", donde veremos a múltiples versiones más jóvenes de personajes claves de la saga.

Eso incluye a Elle Fanning como la extravagante y siempre glamorosa "Effie Trinket", escolta de los tributos del Distrito 12 que fuera interpretada por Elizabeth Banks, Jesse Plemons como "Plutarch Heavensbee", el personaje del fallecido Philip Seymour Hoffman; y Ralph Fiennes como el "Presidente Snow", el antagonista central de la saga encarnado por Donald Sutherland. La precuela anterior, "Balada de pájaros cantores y serpientes" de 2023, lo mostró en su juventud con Tom Blyth en el rol.

Por su parte, el protagonista de esta precuela es un personaje bien conocido, "Haymitch Abernathy", quien será interpretado en su juventud por Joseph Zada tras ser inmortalizado por Woody Harrelson en las películas originales.

Este es el relato de "Haymitch Abernathy" cuando hizo historia al transformarse en el primer tributo del Distrito 12 en ganar los Juegos.

Los Quincuagésimos Juegos del Hambre generan horror en los distritos de Panem, ya que, en honor al Vasallaje de los Veinticinco, habrá el doble de tributo. Cuando anuncian el nombre de "Haymitch", todos sus sueños se rompen en pedazos. Lo separan de su familia y de su amada, y lo envían al Capitolio con los otros tres tributos del Distrito 12: una amiga que es casi como una hermana pequeña para él, un chico obsesionado con analizar apuestas y la chica más estirada de la ciudad.

Cuando empiezan los Juegos, "Haymitch" comprende que en el Capitolio quieren que fracase. Sin embargo, algo dentro de él desea luchar… y que el eco de esa lucha llegue mucho más allá de la mortífera arena. Son 48 tributos, pero solo uno saldrá victorioso.

"Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha", que también trae de regreso a Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, se estrena el próximo 19 de noviembre en cines.