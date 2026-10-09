Scarlett Johansson se enfrenta a un asesino serial satánico en "El Exorcista: Mártires"

Scarlett Johansson encabezará "El Exorcista: Mártires", la nueva película de la icónica franquicia de terror que estará a cargo de Mike Flanagan, cineasta conocido por producciones como "La maldición de Hill House" y "Misa de medianoche".

La historia se centra en Julie Miller (Johansson), una detective de Nueva York que, 13 años después de detener al asesino serial satánico Father Sunday, vuelve a enfrentarse a una serie de crímenes que parecen estar conectados con aquel caso.

Con la ayuda del padre William (Chiwetel Ejiofor) y de la detective novata Gina Restrepo (Sasha Calle), la protagonista descubrirá una inquietante relación entre distintos asesinos seriales, desde H.H. Holmes hasta el Zodiaco, mientras una amenaza comienza a poner en riesgo a sus seres queridos.

El elenco también incluye a Diane Lane, Laurence Fishburne y Scott McNairy, además de John Leguizamo, quien interpretará a Father Sunday, el asesino cuya historia vuelve a cruzarse con la de la detective.

"El Exorcista: Mártires" llegará a los cines chilenos el 11 de marzo de 2027.