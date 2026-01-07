Sebastian Stan negocia para unirse a "The Batman 2"

El actor Sebastian Stan, conocido por su papel de "Bucky" en el universo Marve,l podría llegar a las películas de DC Studios.

Según informó Variety, el intérprete se encuentra en conversaciones avanzadas para unirse al elenco de "The Batman 2", la esperada secuela que traerá de regreso a Robert Pattinson como el "Caballero de la Noche".

Aunque Warner Bros. no ha oficializado el rol que ocuparía Stan, los rumores apuntan fuertemente a que encarnaría a "Harvey Dent", el fiscal de distrito de Gotham que posteriormente se transforma en el villano "Dos Caras".

El reporte también menciona que el elenco de esta segunda entrega sigue creciendo con nombres estelares. Además del regreso de Colin Farrell como "El Pingüino" y la esperada aparición de Barry Keoghan como el "Joker", se ha especulado con la participación de Scarlett Johansson en un papel aún por determinar, lo que sumaría otro rostro potente a la producción.

Se espera que el rodaje de la cinta comience durante la primavera del hemisferio norte de este 2026. Tras algunos ajustes en el calendario, "The Batman 2" tiene programado su estreno en cines para el 1 de octubre de 2027.

Además de este desafío, Sebastian Stan para ser parte de la película "Impunidad" del chileno Felipe Gálvez.