La actriz Sydney Sweeney fue eliminada de "El Diablo Viste a la Moda 2" ("The Devil Wears Prada 2"), luego de que su escena fuera desechada en la versión final de la esperada secuela.

Desde Entertainment Weekly revelaron que la intérprete reconocida por "Euphoria" y "La Empleada" tenía una breve aparición casi al inicio de la película, donde se interpretaba a sí misma, pero aquel cameo fue descartado completamente.

Según se explicó, se trató de una "decisión creativa" pues la escena no funcionaba estructuralmente con el resto de la secuencia, donde se nos presentaba a "Miranda Prestley" (Meryl Streep), "Andy Sachs" (Anne Hathaway) y "Nigel" (Stanley Tucci) reuniéndose con "Emily" (Emily Blunt), quien ahora encabeza la operación de Dior en EE.UU.

La escena en cuestión ampliaba la presentación de "Emily", mostrándola en su trabajo vistiendo a una de las clientas de la marca, una celebridad, que era la propia Sweeney. Desde el equipo de la película le agradecieron su participación, reconociendo que eliminar aquella escena -que se extendía por tres minutos- fue una "decisión difícil".

"El Diablo Viste a la Moda 2" se estrenará en las salas de cines el 30 de abril, a 20 años de que la primera película se convirtiera en un éxito tanto para la crítica como en taquilla.