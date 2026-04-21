Un verdadero despliegue de glamour se tomó Nueva York en el estreno mundial de "El Diablo Viste a la Moda 2", reuniendo al elenco a 20 años del clásico original. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, junto a figuras destacadas del mundo de la moda y la música, como Anna Wintour y Lady Gaga, asistieron al David Geffen Hall del Lincoln Center para celebrar el regreso a las sofisticadas oficinas de la revista Runway. Si se perdieron este evento, lo pueden revivir ahora en el streaming Disney+, mientras que la secuela llega a los cines el próximo 30 de abril.

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