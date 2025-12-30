Thor se prepara para la batalla en nuevo teaser de "Avengers: Doomsday"

Este martes, Marvel Studios presentó un nuevo adelanto de "Avengers: Doomsday", protagonizado por Thor (Chris Hemsworth).

A través de un emotivo monólogo, el Dios del Trueno eleva una plegaria a Odín, donde reflexiona sobre su vida de sacrificios y las consecuencias de las decisiones que ha tomado.

Asimismo, el teaser muestra a la hija adoptiva de Thor, Love -personaje introducido en "Thor: Love and Thunder"-, que quedó bajo su cuidado tras la muerte de su padre biológico, Gorr el Carnicero (Christian Bale).

El vínculo entre los actores toma un matiz especial al revelarse que la niña es interpretada por India Rose Hemsworth, hija real del actor.

"Avengers: Doomsday", que ya presentó un adelanto protagonizado por Steve Rogers/Capitán América (Chris Evans), llegará a los cines el 17 de diciembre de 2026 y mostrará cómo varios héroes de Marvel se unen para enfrentar al Doctor Doom.